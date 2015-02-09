Семенченко: сили АТО відбили спробу бойовиків перерізати дорогу Артемівськ-Дебальцеве

Про це повідомив командир батальйону "Донбас", народний депутат Семен Семенченко на своїй сторінці в соцмережі.

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"Умілими діями ВСУ район був ізольований і прориву вдалось запобігти. Зараз силами ЗСУ та протидиверсійною групою батальйону "Донбас" приймаються заходи по вилову піхоти і "віджиманню" ворожої бронетехніки", - написав Семен Семенченко.

Крім цього він повідомив, що почалася зачистка району зосередження сил противника, які прорвалися (танк, 2 БМП, піхота) в районі Луганське-Дебальцеве.

"Спроба перерізати дорогу життя Дебальцеве - Артемівськ провалилася. На випадок підходу свіжих сил противника підтягнуті значні резерви. Йде бій", - зазначив Семен Семенченко.

"P. S. пишу те що можна написати у відкритому доступі, без подробиць. Але танк - наш. Він нам сподобався. Це щоб потім ЗСУ на чужий коровай...", - написав комбат батальйону.