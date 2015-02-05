Гройсман розповів про самопочуття поранених Яроша і Семенченка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова Верховної Ради Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання журналістів з приводу можливої мобілізації народних депутатів.

Він зазначив, що ряд народних депутатів “за власною ініціативою” перебувають в різних військових частинах. При цьому він нагадав, що нещодавно було поранено Яроша і Семенченка. “Я знаходжуся з ними на зв'язку. Спілкувався, в них справи йдуть на поправку. Фактично постійно знаходимося в діалозі, і якщо виникають якісь питання, то готові підтримати і українських військових, і наших колег”, - підкреслив Гройсман.

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Він також нагадав, що незаконно перебуває в ув'язненні в РФ народний депутат України Надія Савченко. За його словами, зараз робиться все для того, щоб вона була звільнена. “Боротьба йде на всіх фронтах, і я переконаний в тому, що перемога буде за нами”, - зазначив він.