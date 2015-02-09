Опубліковано перелік підрозділів армії РФ, які вторглися до України

На інфографіці показані назви підрозділів Збройних Сил Росії, Генштабу РФ та їх шеврони.

Детальну версію інфографіки дивіться тут.

Раніше повідомлялося, що організація "Солдатські матері Санкт-Петербурга" отримала численні скарги від солдатів-строковиків, яких змушують підписувати контракти, а потім відправляють у Ростовську область.

У той же час, «Солдатські матері» говорили, що в Україні нелегально перебувають близько чотирьох тисяч російських військових. У той же час, вони не знають, скільки реально загинуло російських солдатів в неоголошеній війні з Україною.