Коридори для евакуації мирних жителів з Дебальцевого та Авдіївки закриті

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Василь Стоєцький.

За його словами, гуманітарні коридори для безпечного вивезення людей із зони бойових дій були організовані практично лише двічі.

"Нам необхідно через міжнародні організації домовлятися про ці гуманітарні коридори і використовувати їх для того, щоб безпечно проводити переміщення людей і завозити туди гуманітарну допомогу. На сьогодні такі коридори відсутні, але, незважаючи на це, сьогодні і на завтра намічені конкретні об'єкти, намічені конкретні пункти збору, де підуть автобуси, де підуть відповідні наші броньовані вантажівки і будуть вивозити людей. У таких "гарячих точках", як Чорнухіне, люди не хотіли сідати в автобуси, а більше довіряли цим броньованим автомобілям", - сказав він.

Читайте такожОБСЄ: мешканці Дебальцевого не захотіли евакуюватися на територію "ДНР"

За словами представника ДСНС, уже вивезено понад 150 осіб за допомогою цих броньованих автомобілів, які перефарбовані в білий колір, із відповідними написами, що це гуманітарний транспорт, який не можна чіпати.

Стоєцький уточнив, що такі вантажівки можна використовувати лише вдень, оскільки в темряві їх складно розрізнити, і вони можуть потрапити під обстріл.

"Сьогодні-завтра ця робота продовжиться. За кермо вантажівок, автобусів, якщо цивільні люди відмовляються, сідають наші працівники, наші підготовані водії і виконують своє бойове завдання", - зазначив він.

Як повідомлялося, минулого тижня з бойовиками вдалося домовитися про одноденні гуманітарні коридори в районі Дебальцевого та Вуглегірська.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Донеччині з-під обстрілу бойовиків за добу вивезли 359 мирних жителів.