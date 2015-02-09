Під Дебальцевим знайшли тіло співробітника Авдіївської пожежної частини

Про це повідомив заступник голови ДСНС України Василь Стоєцький, передають Новости Донбасса.

Посилаючись на неперевірену інформацію, він також додав, що на тілі виявлені сліди тортур.

"Це працівник пожежної частини міста Авдіївки, який проживав на території, непідконтрольній українській владі. Він щодня проходив через блокпости для роботи. В один із днів його чергування він не прийшов на роботу. Перша інформація була, що під час того як він долав блокпост терористів, у нього знайшли рятувальну форму, потім затримали його і до сьогоднішнього дня його доля не відома. Але за неофіційною інформацією, його просто замучили", - сказав Стоєцький.