Обама та Порошенко обговорили можливість контролю російсько-українського кордону

Президенти США та України Барак Обама і Петро Порошенко в телефонному режимі обговорили можливості контролю за кордоном між Росією та сходом України, передає Радіо Свобода.

За повідомленням Білого дому, український та американський лідери говорили про те, як усі сторони конфлікту мають виконувати угоду про припинення вогню, підписану минулого місяця в Мінську. Ця угода сприяла послабленню військового протистояння, але не повністю зупинила бойові дії.

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Обама і Порошенко також обговорили питання енергетичної безпеки, політичної реформи і зусилля України для зміцнення своєї економіки. Обама привітав голосування українського парламенту за законодавство щодо боротьби з корупцією.

16-17 жовтня на саміті в Мілані президент Росії Володимир Путін має провести переговори щодо шляхів розв’язання конфлікту на Донбасі з західними лідерами та президентом України Петром Порошенком.

США і Євросоюз у кілька етапів запровадили проти Росії санкції через її дії щодо України.