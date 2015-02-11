Співробітники ДСНС розміновують Краматорськ після вчорашнього обстрілу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила керівник прес-служби ДСНС Наталія Бистра.

"У Краматорську терміново було здійснено заходи щодо ліквідації наслідків обстрілу та забезпечення життєдіяльності міста. До рятувально-відновлюваних робіт було залучено рятувальників ДСНС, медиків та комунальні служби. Місцевим жителям рекомендовано залишатися вдома і дивитися за дітьми. До Краматорська та Слов'янська прибув піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 9 піротехніків та двох одиниць техніки. Піротехніками обстежене 41 місце падіння боєприпасів та їхніх залишків. Проводилися роботи з їх вилучення. Роботи тривають і зараз", - зазначила Бистра.

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Також вона сказала, що ДСНС готова продовжити вивозити людей з Дебальцевого та Авдіївки, але, як і в попередні дні, це зараз неможливо через постійні обстріли.

Проте силам ДСНС вчора вдалось двоми автобусами вивезти з Авдіївки 27 людей, із яких двоє дітей та один інвалід.

Нагадаємо сьогодні вранці жителі Краматорська повідомляли про новий обстріл, в ОДА цю інформацію спростували.