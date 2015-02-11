Жителі Краматорська повідомляють про новий обстріл, в ОДА спростували - збивали безпілотник

Про це пишуть користувачі соціальних мереж, передає Еспресо.TV.

За їхніми даними, обстріл стався близько 8:00, розірвалися кілька ракет. Інші подробиці наразі невідомі.

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"По Краматорську знову стріляють. Три хвилини тому розірвалося кілька снарядів.

Місце поки невідоме. Схоже на аеропорт", - написав журналіст Сергій Гармаш у своєму Twitter.

Згодом він написав: "Здається, у Краматорську просто "ракетний синдром". Одні кажуть, що стріляють по них, інші - що йдуть запуски ракет від нас. Чекаємо пояснень".

Прес-служба Донецької ОДА також заявила, що обстрілу не було.

Як наголошується в повідомленні, до обласної державної адміністрації з ранку надходять дзвінки від жителів Краматорська і представників ЗМІ з питаннями щодо походження залпів, які було чути у місті сьогодні вранці.

Штаб регіональної комісії з надзвичайної ситуації при облдержадміністрації повідомляє, що військовими було відкрито вогонь по безпілотному літальному апарату, що здійснював збір інформації для терористів «ДНР».

«Безпілотник збито. Ситуація у місті спокійна», - повідомляють в прес-службі.