Бойовик "ДНР" здався СБУ і звинуватив Спільний центр з контролю припинення вогню у роботі на Росію

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

"До Служби безпеки України добровільно з’явився мешканець м. Харків, 1972 р.н. - бойовик терористичної організації т.зв. ДНР на прізвисько «Німець»", - зазначили в прес-центрі.

Так, він розповів, що входив до злочинної групи, яка підпорядковувалась безпосередньо терористу Ігору Гіркіну (відомому за псевдонімом Стрєлков).

"Улітку минулого року брав участь у незаконному захопленні адміністративних будівель у м. Слов’янськ, патрулював містом зі зброєю в руках. З жовтня 2014 року бойовик був одним з представників від т.зв. ДНР у Спільному центрі по контролю за припиненням вогню", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗавтра в Донецьку відбудеться зустріч спільного центру з контролю за припиненням вогнюТакож сказано, що вказаний мешканець Харкова повідомив, що, "розчарувавшись у діяльності так званої ДНР, втік та довгий час переховувався від спільників на Харківщині".

За свідченнями колишнього бойовика, згаданий спільний центр використовується російською стороною для збору розвідданих про дислокацію сил АТО та поширення неправдивої інформації про хід антитерористичної операції. Зокрема, він розповів, що для зриву перемир’я терористи зумисне обстрілювали підконтрольні їм населені пункти, аби звинуватити в цьому українських військових, поінформували в СБУ.

Також «Німець» повідомив про факти незаконного перебування на українській території російських військ та російських інструкторів, які проводять вишкіл терористів ДНР.