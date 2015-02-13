Луганськ зазнав потужного обстрілу: є жертви

Обстрілу зазнала східна частина міста. Внаслідок попадання снарядів почалася пожежа поблизу трикотажної фабрики "Лутри", згорів розташований на території автомобіль, повідомляє Інформатор.

Постраждав молокозавод, низка житлових будинків. Вже відомо про трьох загиблих жителів.

Читайте такожБойовики обстріляли Станицю Луганську забороненими касетними боєприпасами - Москаль

Також є попадання в район пожежної частини поблизу колишнього ринку «Колос». Повідомляється про поранених і загиблих. Однак нема інформаціії про їх кількість.

О 21:45 над містом був помічений літаючий об'єкт, імовірно, безпілотник.

Після обстрілу в східній частині міста зникла електрика, але через кілька годин світло було відновлено.