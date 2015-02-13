Британські бронеавтомобілі Saxon передадуть армії після переобладнання та випробувань

Британські бронеавтомобілі «Саксон» (Saxon) будуть передані військовим після переобладнання і випробувань.

Про це повідомив журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час відвідання навчального центру Національної гвардії України, поінформували УНІАН у прес-службі РНБО.

За словами Турчинова, в Україну прибуло 20 броньованих автомобілів «Саксон» британського виробництва, ще 55 надійдуть незабаром.

Турчинов зауважив, що бронеавтомобілі у найближчий час будуть переобладнані на підприємстві державного концерну «Укроборонпром» під потреби армії.

«Ці «Саксони» прийшли без зброї, ми будемо ставити на них бойовий блок, який має забезпечити ефективне вогневе прикриття Національній гвардії або іншим підрозділам, яким вони поставлятимуться», - наголосив він.

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За словами секретаря РНБО, після випробувань бронеавтомобілі «одразу надійдуть на озброєння наших військових».

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2014 р. перший заступник генерального директора держпідприємства «Укроборонпром» Сергій Пінькас заявив, що Міністерство оборони України купило 75 легких бронемашин британського виробництва Saxon на суму близько 3,8 млн дол.

Також він додав, що бронеавтомобілі Saxon є доступною альтернативою морально застарілій техніці, що перебуває на озброєнні української армії, підкресливши, що ці машини модернізовані й готові забезпечити необхідний захист українських військових при виконанні бойових завдань у зоні АТО.

Довідка УНІАН. Бронемашини Saxon були спроектовані на початку 1970-х років для забезпечення легкою бронетехнікою сил внутрішньої безпеки. Зараз Saxon стоять на озброєнні кількох країн, включаючи Оман, Бахрейн, Малайзію й Нігерію.