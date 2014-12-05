Міноборони закупило 75 бронемашин Saxon

Про це на прес-конференції повідомив журналістам перший заступник генерального директора держпідприємства "Укроборонпром" Сергій Пінькас.

"Міністерство оборони оголосило про необхідність закупівлі легких броньованих автомобілів. Із цією метою нами було вивчено ринок. Український аналог легкоброньованої машини має ціну 5,5 млн грн, європейські аналоги починаються з цифри 430-460 тис. євро. Бронеавтомобіль Saxon, який не поступається їм за технічними характеристиками, має ціну на території Британії 38 тис. дол., а з урахуванням доставки й оформлення документації ціна цього бронеавтомобіля становитиме до 51 тис. дол.", - сказав він.

Пінькас зазначив, що перша партія із 20 автомобілів буде доставлена вже наступного тижня, а решта - в 2015 році.

Читайте такожФранцузька Thales Group поставить військове обладнання українській арміїТакож він додав, що бронеавтомобілі Saxon є доступною альтернативою морально застарілій техніці, що перебуває на озброєнні української армії, підкресливши, що ці машини модернізовані й готові забезпечити необхідний захист українських військових при виконанні бойових завдань у зоні АТО.

Також на прес-конференції керівництво "Укроборонпрому" анонсувало початок серійного виробництва легкого бронеавтомобіля "Дозор" на Львівському бронетанковому заводі з весни 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, у грудні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про успішне проходження випробувань нового українського броньовика з робочою назвою КOZAK і його підготовку до серійного виробництва для сил АТО.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування й управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової й спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.

Бронемашини Saxon були спроектовані на початку 1970-х років для забезпечення легкою бронетехнікою сил внутрішньої безпеки. Зараз Saxon стоять на озброєнні кількох країн, включаючи Оман, Бахрейн, Малайзію й Нігерію.