Полк "Дніпро-1" вже три дні під вогнем "Градів" утримує Чермалик

Наразі полк контролює населений пункт Чермалик і не лише тримає лінію оборони, але й захищає місцеве населення та ховає людей у бомбосховище під час обстрілів.

Про це інформує прес-служба полку "Дніпро-1".

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"Зауважимо, що загалом уся ситуація по сектору "М" залишається напруженою. Бійці полку ‪"Дніпро-1‬" знаходяться у повній бойовій готовності. Частина їх сьогодні брала участь у зачистці Широкіне. Ті ж бійці, які не приймають безпосередню участь у бойових діях і знаходяться у Маріуполі, виконують наглядові функції, підтримують громадський спокій та правопорядок, а також охороняють об'єкти стратегічного значення", - йдеться в повідомленні.