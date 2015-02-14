Прикордонники зафіксували вторгнення з боку Росії вертольота без розпізнавальних знаків

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Учора о 09.35 в районі пункту пропуску "Красна Талівка" прикордонники зафіксували факт порушення повітряного простору вертольотом без розпізнавальних знаків, який на висоті до 400 м залетів на територію України на 2500-3000 м, після чого повернувся на територію Російської Федерації", - сказав Лисенко.

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