Журналістка опублікувала СМС, які розсилають бойовики навіть там, де немає покриття
21:17, 14 лютого 2015Війна
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Журналістка Анастасія Станко під селищем Луганське отримала повідомлення, які отримують військовослужбовці ЗСУ з закликом здаватися бойовикам.
Про це вона написала у Твіттері, наголосивши, що на момент отримання повідомлення покриття мобільної мережі не було.
Раніше про використання СМС бойовиками повідомляло Міністерство оборони.
Пропаганлистські СМС бойовиків / twitter.com/StankoNastya
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