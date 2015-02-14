Журналістка опублікувала СМС, які розсилають бойовики навіть там, де немає покриття

21:17, 14 лютого 2015
Війна
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Журналістка Анастасія Станко під селищем Луганське отримала повідомлення, які отримують військовослужбовці ЗСУ з закликом здаватися бойовикам.

Про це вона написала у Твіттері, наголосивши, що на момент отримання повідомлення покриття мобільної мережі не було.

Раніше про використання СМС бойовиками повідомляло Міністерство оборони.

Пропаганлистські СМС бойовиків / twitter.com/StankoNastya

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