При обстрілі бойовиками Широкіно поранено 17 українських бійців

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці в соцмережі. "З 8.20 і до теперішнього часу (14.45) триває обстріл позицій, які знаходяться в населеному пункті Широкіно. Різні поранення отримали 17 осіб, втрат немає", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, штаб оборони Маріуполя інформував, що за добу після початку перемир'я (з 00.00 годин 15 лютого) поблизу Маріуполя в результаті обстрілу бойовиків позицій сил АТО в Широкіно загинули 5 українських бійців, 22 отримали поранення.