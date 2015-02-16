СБУ перехопила розмову, у якій бойовики "ДНР" зізнаються в обстрілі Донецька

Це відео СБУ оприлюднила сьогодні на своєму каналі на YouTube.

Розмова на відео відбувається між терористом, якого називають "Полковник" та невідомим бойовиком.

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Відповідаючи на питання "Полковника", чи можна було впіймати тих, хто проводив мінометний обстріл Донецька, невідомий бойовик, пояснює, що "там буквально за півкілометра блокпост "Востока", вони 15 хвилин били".

Після цього "Полковник" перепитує: "Ну то й що? Невже не можна було їх зловити?", на що отримує відповідь: "Можна було, тому що це б'ють наші".

І сам підтверджує "Наші б'ють. Я знаю, що з міномета обстрілюють Донецьк наші. Це я все знаю".

Раніше УНІАН повідомляв, що служба безпеки затримала в Запоріжжі вербувальника бойовиків терористичної організації "ДНР" із позивним "Дімон Б-2.