У Запоріжжі спіймали вербувальника бойовиків "Дімона Б-2"

Служба безпеки затримала в Запоріжжі вербувальника бойовиків терористичної організації "ДНР" з позивним "Дімон Б-2.

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

Він підкреслив, що на території України активізувалися так звані вербувальники бойовиків, які намагаються знаходити і залучати до бойових дій громадян на сході України.

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"Це - мешканець цього міста 1972 р.н. з позивним "Дімон Б-2", який ще в жовтні 2014 р. добровільно вступив до бойового підрозділу т.зв. "ДНР". У планах зловмисника було вербування "однодумців", проведення диверсійних акцій в Запорізькій області, збір інформації про диверсійно-уразливі об'єкти інфраструктури міста. Він намагався розширити коло своїх контактів, займався прихованою агітацією проти України та зміни існуючого устрою", - йдеться у повідомленні.

"Дімона Б-2" затримали співробітники Запорізького управління СБУ у взаємодії з "Альфою". У затриманого було вилечено декілька мобільних телефонів та флешок, вміст яких свідчить про причетність до інкримінованих дій.