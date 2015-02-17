Сили АТО не були забезпечені підтримкою в ході бою за вокзал в Дебальцевому

Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі, "наші частини не були забезпечені підтримкою танків і протитанковим озброєнням - вокзал довелося залишити".

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За його даними, бойовики використовують бойові групи з великою кількістю бронетехніки, і мають чисельну перевагу. "Однак наші не здають позиції без бою, і б'ються відчайдушно, навіть в цих умовах", - підкреслив журналіст.

Він зазначив, що штаб сектора "С" став передовою лінією оборони, і знаходиться під обстрілом стрілецької зброї і гранатометів противника. Офіцери штабу ведуть бій як прості бійці. Бойовики нападають на плацдармі, щоб розчленувати українські війська на окремі групи.

"Великою проблемою є перевага артилерії російських військ, невеликі розміри плацдарму, наявність у супротивника засобів радіоелектронної розвідки", - написав журналіст, додавши, що "кращі загони українського спецназу застосовуються за наказом начальника Генштабу не для ведення розвідки, коректування артилерії і диверсійних дій, а використовуються виключно в якості піхоти. Для штурму будівель, оборони, як супровід колон. Але при цьому вони не мають своєї важкої бронетехніки, танків, наданої артилерії".