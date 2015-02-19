З 15 лютого бойовики 253 рази обстріляли позиції сил АТО - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, також підраховано, що із вказаної дати до моменту виходу українського угруповання з Дебальцевого на кожного бійця з боку бойовиків було відстріляно в середньому 580 кг боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів, мін та ракет систем залпового вогню.

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Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулись переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції, Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України, відведення всіх важких озброєнь із української території. Також передбачено обмін та звільнення всіх заручників.

Згідно з домовленостями, Порошенко оголосив режим припинення в зоні АТО вогню з 15 лютого.

Проте російсько-терористичні війська посилили інтенсивність обстрілів і наступ, у зв'язку з чим 18 лютого українські силовики вимушені були залишити позиції в районі Дебальцевого й у самому місті.