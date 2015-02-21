Бойовики обстріляли Попасну, Троїцьке та Кримське - Москаль

За вчорашню добу, 20 лютого, бойовики угрупування "Луганська народна республіка" обстріляли Попасну, Троїцьке та Кримське.

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, за вчорашній день і минулу ніч на контрольованій Україною території області під обстріл потрапили три населені пункти - Попасна, Троїцьке та Кримське.

Попасну після 19.00 обстріляли з артилерії. Снаряди вибухнули на околиці, де розташовані опорні пункти українських силовиків. Постраждалих і руйнувань немає.

У Троїцькому (Попаснянський район) протягом вечора не стихала стрілянина. Позиції Збройних Сил України обстрілювали з артилерії та «Градів». Інформації про поранених або загиблих серед мирних жителів немає.

Околиці Кримського (Новоайдарський район поблизу колишнього 31-го блокпосту) обстрілювали з боку окупованих бойовиками Сокільників.

На решті території регіону - вогнева тиша, ремонтні бригади продовжують відновлювати перебиті бойовими діями комунікації. В більшості населених пунктів на лінії вогню працюють всі системи життєзабезпечення.