Під Маріуполем бойовики вдруге за день танками атакують військових - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Зокрема, за словами речника, під Маріуполем зараз відбувається вже друга танкова атака бойовиків за добу.

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"Там вже дві атаки зафіксовано, але наразі поки там триває бойове протистояння", - сказав Лисенко, відзначивши, що не може повідомити іншу інформацію, "оскільки бій триває".

Лисенко додав, що українські військові тримають позиції, і назад ніхто жодного кроку не зробив.