Бойовики продовжують обстрілювати Широкіне – "Азов"

Про це йдеться у повідомленні на сторінці полку "Азов" в Facebook.

"Нещодавно терористи здійснили невдалу спробу атаки на Широкине. Полк "Азов" зустрів їх на позиціях. Наступ терористів перетворився на втечу із значними втратами пораненими та вбитими зі сторони кремлівських псів. На даний момент сепаратисти обстрілюють Широкине з "Градів", - сказано в повідомленні.

Згідно з інформацією, станом на 20:30 12 лютого бійці полку "Азов" повністю контролюють відвойовані в результаті дводенної операції території.

У полку зазначили, що бойовики від самого ранку намагались вибити "Азов" з населеного пункту Широкіне.

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"Атаки відбувались як фронтально, так і зі спробою флангового обходу. Ворог використовував артилерію та важку бронетехніку, внаслідок чого було зруйновано безліч житлових будинків", - сказно у повідомленні.

"У ході вогневого контакту у селі Широкіно терористи понесли значні втрати в живій силі та відступили під прикриттям мінометів і танків. На полі бою залишились більше двадцяти тіл терористів", - додали в "Азові".

"Чітко працював по ворожих позиціях і наш танк. Так, близько 16:00 артилерійська розвідка виявила ворожу гаубицю, яка працювала по Широкіно. З другого пострілу українських танкістів гаубицю і розрахунок ворожої установки було знищено", - повідомили в полку.

"Азов" повідомляє, що поранених серед них у четвер немає.