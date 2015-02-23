Український військовий розповів про перебування у полоні бойовиків: "води давали по відру на добу на 10-15 осіб"

Дніпродзержинський військовий Юрій Лазаренок розповів про перебування в полоні у бойовиків, пише місцеве видання "События",

"Вони кажуть, що немає ніякої України: все східніше від Львова - Росія, решта - Галичина, батьківщина бандерівців", - передає настрої терористів ЛНР і російських найманців дніпродзержинець, півроку пробув "особистим військовополоненим Дрьоміна".

Бронетранспортер, в якому Юрій був навідником-оператором, підбили кумулятивним снарядом. Водій загинув, а контуженый навідник погано пам'ятає, як вибрався з машини. Голова розколювалася від болю, з вуха і пробитої осколком руки лилася кров. Солдат незабаром знепритомнів. Коли отямився, побачив, що навколо вороги. Так серпневим днем 50-річний солдат із Дніпродзержинська Юрій Лазаренок потрапив у полон до терористів на Луганщині, в районі Костянтинівки.

Читайте такожДо Харкова прибули 133 звільнених з полону українських військових (фото)

"Мене відразу побили якісь козаки, - розповідає Юрій. - Потім, правда, надали медичну допомогу". Полонених привезли в шахтарське місто Стаханов, будівля міськвідділу міліції, де перебувала "народна міліція ЛНР".

"Вони жартували: ти, мовляв, перший укроп, який дійшов до Стаханова", - згадує боєць.

Юрія помістили у камеру ізолятора тимчасового утримання в будівлі міськвідділу: "Води давали по відру на добу на 10-15 осіб. Це на всі потреби - пиття, миття, туалет... Вода була брудна, ми її фільтрували через пляшку, набиту ватою. Сморід і бруд нестерпні! Годували раз на день прісною баландою і перловою або ячною кашею на воді. Крупа, мабуть, з російської гуманітарної допомоги - пріла, з цвіллю. Навіть цигарки були запліснявілі - я такого ніколи не бачив!"

Мешканці ІТТ були найрізноманітніші: злочинці, просто місцеві жителі, яких кинули сюди за підозрою у співчутті українській владі, за доносом сусідів заради зведення старих рахунків або щоб відібрати майно: "У них там 37-ий рік - усі один на одного стукають, відбирають бізнес, машини, житло... Бандитизм і мародерство - на кожному кроці, місцеві вже самі в шоці! Хто виїхав, може назад не повертатися - квартиру розграбують і присвоять сепари".

Читайте такожБойовики повинні відпустити всіх українських полонених до 5-6 березня - радник Авакова

Ув'язнених ганяли на примусові роботи: розвантажувати боєприпаси, рити окопи: "Козаки сміються: мовляв, нам доходяги не потрібні, потрібні міцні зеки як дармова робоча сила!"

Юрія перевели в окрему камеру, сказали, що тримають для обміну як "особистого військовополоненого Дрьоміна". Під Новий рік до нього підселили Сергія Коноплицкого, колишнього заступника польового командира бойовиків на прізвисько "Бетмен": "Там і інші сиділи сепари - за непокірність, напевно. Вони говорили, що росіяни беруть все під свій контроль, незручних бойовиків усувають..."

Ображений на колишніх товаришів по зброї Коноплицький багато розповів сусідові по камері: "Якщо восени серед бойовиків була приблизно третина росіян, то взимку їх стало три чверті. Це, в основному, професійні військові. Вони формально звільняються з армії РФ і їдуть до нас воювати як найманці. Ці роблять основну роботу, потім ховаються, а місцеві бойовики позують і дають інтерв'ю російським журналістам". Багато серед росіян безробітних з глибинки, які кажуть, що вдома немає роботи - всі місця зайняли таджики. Ось і їдуть на заробітки в Україну... Російські найманці отримують до 500 доларів в тиждень, місцеві - 400-460 доларів в місяць, ділиться Юрій інформацією, отриманою від інших в'язнів.

Як його звільнили, Юрій не каже - не можна поки що: "Викрали як Муссоліні..." Розповів лише, що його рідним про нього повідомили місцеві. Родичі знали, що Юрій може бути в полоні - ще в серпні бойовики розмістили в мережі відеоролик "Бандерівець з Дніпродзержинська" з полоненим Лазаренком.

Звільненого вивезли в Старобільськ, звідти він через Харків дістався до Дніпропетровська.

Вдома одразу захворів застудою, пішов у лікарню. Там цеховий лікар (Юрій працював на ДМКД) його не впізнав. "Мене зараз багато хто не впізнає, - сумно посміхається солдат. - Кажуть - від тебе залишилася половина..."

Побачитися з батьком, який повернувся з полону, приїхав на кілька днів син Юрія, який теж служить АТО. Навідником-оператором БТР, як і батько.

Читайте такожЗ'явилося відео обміну полоненими на Донбасі

У планах звільненого - покращити здоров'я: "Направляють в госпіталь на обстеження. Мало яку заразу міг там підхопити - зеки довкола, антисанітарія..."

Що буде робити далі, Юрій ще не знає: "Буде загострюватися обстановка, піду далі воювати".