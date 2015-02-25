Бойовики заявили про наявність 400 одиниць важкої техніки

Це випливає з заяви ватажків НЗФ Пушиліна і Дейнего, яке цитує Лента.ру.

Бойовики, зокрема, стверджують, що це та кількість техніки, яку вони відвели від лінії розмежування.

Читайте такожОБСЄ не бачить ніяких ознак відведення важких озброєнь на ДонбасіВ той же час, незалежні спостерігачі та представники української армії не підтверджують факт відведення бойовиками озброєнь.

Згідно з останньою редакцією Мінських угод, від лінії розмежування повинні бути відведені "всі важкі озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною щонайменше 50 км одна від одної для артилерійських систем калібру 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»)".