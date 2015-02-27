Вночі бойовики обстріляли з мінометів блокпост на Бахмутці

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

Як сказано в повідомленні, вчорашній день, 26 лютого, і минула ніч на Луганщині пройшли відносно спокійно, обстрілів не було у Станиці Луганській, Щасті, Троїцькому, Трьохізбенці, Попасній та інших традиційно гарячих точках. Однак повного припинення вогню так і не відбулося. Близько 22-ї години ночі бойовики обстріляли з мінометів 29-й блокпост на Бахмутці, що поблизу Новотошківки Попаснянського району. Даних про постраждалих немає. Крім того, на околицях Кримського (Новоайдарський район, поряд із колишнім 31-м блокпостом) періодично спалахували перестрілки із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів та мінометів між бойовиками й українськими військовими. Село внаслідок цих бойових дій не постраждало, даних про поранених військових також немає.

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«В усіх населених пунктах, що розташовані на лінії розмежування вогню, йде активне відновлення пошкоджених комунікацій та систем життєзабезпечення, - повідомляє голова Луганської ОДА. - У Кримському електрики піднімають повалені опори електропередач, у Станиці Луганській світло вмикають у Старій та Новій Кондрашівці (мікрорайони, що найбільше постраждали від обстрілів), у Щасті, Гірському, Золотому, Нижньому працюють усі системи життєзабезпечення».

Водночас низка населених пунктів усе ще залишається без електроенергії (Кримське, Новотошківка, Троїцьке), та газу (Кримське, Нижнє, Світличне, Тошківка, Трьохізбенка). Відновлення цих комунікацій потребує значних зусиль ремонтних бригад, а в окремих випадках і доступу на окуповані території.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики перекидають свої формування ближче до позицій сил АТО.