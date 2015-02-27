Бойовики перекидають свої формування ближче до позицій сил АТО
Бойовики відновлюють боєздатність і перегруповують свої сили уздовж всієї лінії зіткнення з силами АТО.
Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.
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Він зазначив, що бойовики на ряді ділянок перекидають свої формування ближче до позицій українських підрозділів.
"Зокрема, бандформування "ЛНР", які раніше брали участь у бойових діях на Дебальцевському плацдармі, передислоковані ближче до Щастя і Станиці Луганської. На ділянці від Веселої Гори до Станиці Луганської знаходяться як мінімум 22 одиниці ББМ, половина з яких - танки", - написав Дмитро Тимчук.
За його даними, "в районі Новоазовська відзначається формування свіжої тактичної групи чисельністю до 350 бойовиків, 8 танків, 20 ББМ і 15 інших транспортних засобів. Відзначається посилення сусідньої тактичної групи, зосередженої на цьому напрямку, 8 ствольними артустановками".