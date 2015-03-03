Президент доручив силовикам надати аналіз операції в Дебальцевому

Про це він заявив під час розширеної міжвідомчої наради, в якій взяли участь прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр оборони Степан Полторак, начальник Генштабу Віктор Муженко, голова МВС Арсен Аваков, повідомляє прес-служба президента.

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"Суспільство має право бути поінформованим", – наголосив президент.

За повідомленням прес-служби глави держави, Петро Порошенко також звернув увагу на необхідності забезпечення ефективної роботи пунктів пропуску вздовж лінії розмежування в зоні АТО.

"Я поставив чіткі завдання і хотів би, щоб вони вже сьогодні були оформлені в конкретні доручення, з конкретними термінами", – зазначив президент.

За його словами, необхідно забезпечити ефективні дії, щоб не допустити проникнення розвідувально-диверсійних груп, зброї, забезпечити захист території від контрафактної продукції.

Президент також наголосив, що попри зменшення кількості обстрілів продовжуються провокації з боку бойовиків із застосуванням зброї.

Крім цього, в ході наради Петро Порошенко поінформував присутніх про результати телефонних консультацій у "нормандському форматі", які він провів вчора, та прийняв доповідь щодо поточної ситуації за результатами поїздки секретаря РНБО Олександра Турчинова в зону АТО.