Міноборони: за останні дві доби з Дебальцевого вивезли 15 тіл загиблих

Протягом останніх двох діб з Дебальцевого вивезено 15 тіл загиблих під час боїв. Про це в ефірі Громадського повідомив заступник міністра оборони України Петро Мехед.

«Ми не можемо зараз ідентифікувати ці тіла, оскільки вони перебувають у Дніпропетровську. Це можуть бути бійці і ЗСУ, нацгвардії, і представниками і сепаратистів. Тому що коли ми виконуємо завдання із пошуку тіл загиблих, ми забираємо всіх, кого та чи та сторона не змогли вчасно забрати», – повідомив він.

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Мехед наголосив, що наразі всі тіла, які можливо було забрати – вже забрані з Дебальцевого. Якщо комусь відомі конкретні випадки, коли командир не зробив все можливе, щоб забрати тіла загиблих бійців – про них необхідно повідомляти і тоді Міноборони проводитиме службове розслідування.

Якщо є випадки, що командир не зробив всього, щоб забрати тіла – ми обов’язково проведемо службове розслідування.