Читачі УНІАН не вірять у відведення важкої техніки бойовиками
11:37, 04 березня 2015Війна
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Бойовики не відводять важку техніку від лінії зіткнення, а навпаки, використовують перемир'я для подальшого озброєння.
REUTERS
Про це свідчать результати опитування, проведеного в групі УНІАН ВКонтакте.
Переважна більшість учасників групи вважають, що бойовики не відводять техніку, а переозброюються. Таку відповідь дали 40,9% читачів (919).
Бойовики відводять тільки частину техніку, аби прикинутися, що виконують мирні угоди, вважають 21,1? учасників голосування (474).
Читайте такожЧитачі УНІАН вважають, що бойовики замість миру почнуть наступ на Маріуполь - опитування26% (584) респондентів вважають, що бойовики просто "ганяють техніку туди-сюди".
Тільки 11,9% (268) вірять, що бойовики дійсно дотримуються угод і відводять техніку.
Всього в опитування взяли участь 2 245 користувачів.
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