Читачі УНІАН не вірять у відведення важкої техніки бойовиками

Про це свідчать результати опитування, проведеного в групі УНІАН ВКонтакте.

Переважна більшість учасників групи вважають, що бойовики не відводять техніку, а переозброюються. Таку відповідь дали 40,9% читачів (919).

Бойовики відводять тільки частину техніку, аби прикинутися, що виконують мирні угоди, вважають 21,1? учасників голосування (474).

Читайте такожЧитачі УНІАН вважають, що бойовики замість миру почнуть наступ на Маріуполь - опитування26% (584) респондентів вважають, що бойовики просто "ганяють техніку туди-сюди".

Тільки 11,9% (268) вірять, що бойовики дійсно дотримуються угод і відводять техніку.

Всього в опитування взяли участь 2 245 користувачів.