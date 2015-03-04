Україна повідомила Росії про місце перебування 190 із 400 заручників - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на спільній з головою Ради міністрів Італійської Республіки Маттео Ренці прес-конференції у Києві.

Читайте такожПорошенко написав листа Путіну щодо негайного звільнення Савченко

“Сьогодні нам достеменно відомо, що з понад 400 заручників місцезнаходження 190 заручників ми вказали Російській Федерації. І чекаємо якнайшвидшого виконання обов'язків щодо звільнення заручників”, - сказав Порошенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко сподівається, що сьогодні спостерігачі ОБСЄ будуть розміщені біля Донецького аеропорту та в інших "гарячих точках" на Донбасі.