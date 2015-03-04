Україна повідомила Росії про місце перебування 190 із 400 заручників - Порошенко
15:23, 04 березня 2015Війна
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Україна повідомила Росії про місце перебування 190 із 400 заручників.
Порошенко порушив питання заручників на спільній прес-конференції з Ренці / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на спільній з головою Ради міністрів Італійської Республіки Маттео Ренці прес-конференції у Києві.
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“Сьогодні нам достеменно відомо, що з понад 400 заручників місцезнаходження 190 заручників ми вказали Російській Федерації. І чекаємо якнайшвидшого виконання обов'язків щодо звільнення заручників”, - сказав Порошенко.
Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко сподівається, що сьогодні спостерігачі ОБСЄ будуть розміщені біля Донецького аеропорту та в інших "гарячих точках" на Донбасі.
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