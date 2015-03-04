Порошенко сподівається, що ОБСЄ від сьогодні спостерігатиме за Донецьким аеропортом

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час спільної з головою Ради міністрів Італійської Республіки Маттео Ренці прес-конференції у Києві.

Читайте такожПорошенко написав листа Путіну щодо негайного звільнення Савченко

“На кожній небезпечній ділянці ми маємо забезпечити розміщення моніторингового пункту ОБСЄ. І я сподіваюся, що цей процес почнеться вже сьогодні. І сьогодні ми плануємо, що на території Донецького аеропорту, де найбільш інтенсивно підтримувані Росією бойовики порушують режим припинення вогню, нам вдасться розмістити пункт спостереження ОБСЄ”, - сказав Порошенко.

За словами президента, до цього ОБСЄ не вдавалося це зробити, оскільки були заяви, що це пов'язано з серйозною небезпекою для життя інспекторів.