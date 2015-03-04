У НАТО не виключають, що бойовики готуються до подальшого наступу
18:03, 04 березня 2015Політика
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В НАТО фіксують, що з часу домовленостей про припинення вогню кількість бойових зіткнень на Донбасі зменшилася, але нагадують, що попередні домовленості були використані бойовиками для підготовки до нових операцій.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомив командуючий військами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав.
„За останні дні ми бачимо зменшення кількості боїв, але бої продовжуються по всій контактній лінії”, - сказав він.
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Разом з тим Брідлав констатував, що попередні домовленості щодо припинення вогню були використані проросійськими бойовиками для підготовки для подальших дій.
„Ми бачили, як останні два припинення вогню були використані, щоб переозброїтися та підготуватися для подальших операцій, як ми це бачили в Дебальцевому та інших місцях”, - сказав генерал.
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