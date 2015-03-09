Біля Широкиного триває бій
18:16, 09 березня 2015Війна
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Бойовики продовжують штурм позицій сил АТО біля Широкиного Донецької області
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО у соцмережі. У прес-центрі нагадали, що штурм позицій АТО у Широкиному бойовики почали о 9.30.
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Штурмом намагалися взяти бойовики сьогодні селище Широкине
«Використовуючи 120-мм міномети, танки, піхотні підрозділи бойовиків намагаються витіснити наші підрозділи з селища Широкине. Українські військові перебувають на своїх позиціях і усі атаки ворога успішно відбивають. Бій триває досі», – йдеться в повідомленні.
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