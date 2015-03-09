Біля Широкиного триває бій

18:16, 09 березня 2015
Війна
5006 0

Бойовики продовжують штурм позицій сил АТО біля Широкиного Донецької області

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО у соцмережі. У прес-центрі нагадали, що штурм позицій АТО у Широкиному бойовики почали о 9.30.

Читайте такожБойовики обстріляли Широкине з великокаліберної зброї

«Використовуючи 120-мм міномети, танки, піхотні підрозділи бойовиків намагаються витіснити наші підрозділи з селища Широкине. Українські військові перебувають на своїх позиціях і усі атаки ворога успішно відбивають. Бій триває досі», – йдеться в повідомленні.

Post by Прес-центр АТО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter