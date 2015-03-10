Бойовики обстрілюють передові позиції сил АТО

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його інформацією, в більшості випадків бойовики обстрілюють українських військових зі стрілецької зброї, рідше - з гранатометів, мінометів, ПТРК, а також зі ствольної артилерії і РСЗВ (насамперед, на приморському та донецькому напрямках).

"Також протягом минулих вихідних і святкових днів фіксувалося по 1-2 боях на добу, із застосуванням як піхотного, так і артилерійського озброєння", - повідомив Дмитро Тимчук.