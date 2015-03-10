Бойовики обстрілюють передові позиції сил АТО
08:05, 10 березня 2015Війна
840 0
Бойовики продовжують здійснювати обстріли передових позицій українських військ в зоні АТО як зі стрілецької зброї, так і з важкого піхотного озброєння.
REUTERS
Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.
Читайте такожБойовики обстріляли Широкине з великокаліберної зброї
За його інформацією, в більшості випадків бойовики обстрілюють українських військових зі стрілецької зброї, рідше - з гранатометів, мінометів, ПТРК, а також зі ствольної артилерії і РСЗВ (насамперед, на приморському та донецькому напрямках).
"Також протягом минулих вихідних і святкових днів фіксувалося по 1-2 боях на добу, із застосуванням як піхотного, так і артилерійського озброєння", - повідомив Дмитро Тимчук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter