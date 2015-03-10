З 15 лютого в зоні АТО загинули 64 українських військовослужбовців

Про це повідомив президент Петро Порошенко в інтерв'ю Першому національному телеканалу 9 березня ввечері. "Починаючи з режиму припинення вогню, з 15 лютого, загинули 64 військовослужбовців", - сказав він.

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Петро Порошенко уточнив, що із загальної кількості загиблих це 51 військовослужбовець Збройних сил, 11 військовослужбовців Національної гвардії, по одному співробітнику МВС, Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій.