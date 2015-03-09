Станом на сьогодні загалом загинуло 1549 військовослужбовців - президент
22:42, 09 березня 2015Політика
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Станом на сьогоднішній день на сході України загалом загинуло 1549 військовослужбовців.
REUTERS
Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв`ю Першому національному телеканалу в понеділок увечері.
”Станом на сьогоднішній день загалом загинуло 1549 військовослужбовців, з них 1232 - це Зборойні сили України, 99 - це Міністерство внутрішніх справ, 132 - Національна гвардія, 63 - це є Державна прикордонна служба, 7 - це СБУ, 16 - Державна служба з надзвичайних ситуацій”, - сказав Порошенко.
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