Станом на сьогодні загалом загинуло 1549 військовослужбовців - президент



Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв`ю Першому національному телеканалу в понеділок увечері.

”Станом на сьогоднішній день загалом загинуло 1549 військовослужбовців, з них 1232 - це Зборойні сили України, 99 - це Міністерство внутрішніх справ, 132 - Національна гвардія, 63 - це є Державна прикордонна служба, 7 - це СБУ, 16 - Державна служба з надзвичайних ситуацій”, - сказав Порошенко.

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