За добу бойовики 37 разів обстріляли українських військових - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Вчора, 10 березня, противник обстріляв українські позиції 37 разів. Найбільш неспокійною залишається ситуація в районі с. Широкине, Гранітне та Чермалик на Маріупольському напрямку, районі Донецького аеропорту, районі м. Дзержинськ біля Горлівки та біля с. Сокільники на Бахмутській трасі", - сказав Лисенко.

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Водночас, за його словами, після опівночі бойовики проявляли активність лише поблизу Авдіївки та Опитного, де було зафіксовано 3 обстріли з гранатометів. "На інших напрямках в цю пору доби ситуація залишалася спокійною", - зазначив Лисенко.