Бойовики знову почали обстріл Широкіного

16:41, 12 березня 2015
Війна
212 0

Сьогодні о 14.51 проросійські незаконні збройні формування знову почали обстріл населеного пункту Широкіне поблизу Маріуполя.

REUTERS

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, нехтуючи дотриманням мирних угод, терористи застосовують міномети калібру 120 мм. Згідно з Мінськими домовленостями, цю зброю бойовики давно повинні були відвести від лінії розмежування на визначену відстань.

Читайте такожБойовики продовжують імітувати відведення техніки – штаб АТО

В Міноборони нагадують, що процес відведення важкого озброєння має відбуватися згідно з «Планом контролю з координації та реалізації комплексу заходів з виконання Мінських угод», підписаним у Спільному центрі з контролю та координації питань щодо припинення вогню та поетапної стабілізації лінії розмежування сторін.

В міністерстві наголошують, що українська сторона суворо дотримується даних вимог та безперешкодно допускає наглядачів до місць знаходження відведеного озброєння, чого неможливо домогтися від бойовиків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter