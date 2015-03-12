Бойовики знову почали обстріл Широкіного

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, нехтуючи дотриманням мирних угод, терористи застосовують міномети калібру 120 мм. Згідно з Мінськими домовленостями, цю зброю бойовики давно повинні були відвести від лінії розмежування на визначену відстань.

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В Міноборони нагадують, що процес відведення важкого озброєння має відбуватися згідно з «Планом контролю з координації та реалізації комплексу заходів з виконання Мінських угод», підписаним у Спільному центрі з контролю та координації питань щодо припинення вогню та поетапної стабілізації лінії розмежування сторін.

В міністерстві наголошують, що українська сторона суворо дотримується даних вимог та безперешкодно допускає наглядачів до місць знаходження відведеного озброєння, чого неможливо домогтися від бойовиків.