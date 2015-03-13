Уздовж траси Луганськ-Донецьк бойовики обладнують вогневі позиції

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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"Всього відзначається концентрація 3-х тактичних груп на ділянці Первомайськ-Стаханов (всього 28 танків, 45 ББМ і декількох мобільних підрозділів протитанкових засобів). Нарощування цього угруповання відбувається в тому числі за рахунок ремонту техніки в Перевальську, Алчевську та Луганську (протягом останніх трьох днів передано в експлуатацію мінімум 6 одиниць техніки, раніше пошкодженої в боях)", - написав Дмитро Тимчук.

Також він зазначив, що бойовики створюють у другому ешелоні тактичні резерви за рахунок зведених підрозділів з російських найманців (місцеві бойовики практично в повному складі виставлені в перший ешелон).

За даними Дмитра Тимчука, відзначається як мінімум 4 райони, де зосереджуються тактичні та оперативні резерви бойовиків - південь Луганська, район Красного Луча-Сніжного, Старобешеве-Амвросіївка, Єнакієве-Макіївка.