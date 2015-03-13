У "ЛНР" створюють батальйон, завданням якого може бути зачистка проукраїнських жителів
Бойовики "ЛНР" створюють батальйон "Щастя", завданням якого може бути зачистка міста від проукраїнських жителів.
Про це заявив прес-офіцер штабу АТО в секторі "А" Володимир Корніяка, повідомляє 112.ua.
"Ми отримали інформацію, що в Луганську створюється новий підрозділ - штурмовий батальйон "Щастя", загальною чисельністю до 500 чоловік. Основу формування становлять бойовики незаконних військових формувань, які брали участь у бойових діях в районі міста Дебальцеве", - сказав він.
Читайте такожУ штабі перехопили розмови бойовиків про плани наступу на Щастя і Лисичанськ
За словами Корніяки, особовий склад підрозділу бойовиків оснащений новими бронежилетами, тепловізорами, приладами нічного бачення і сучасним стрілецьким озброєнням.
"За попередніми даними, його основним завданням може бути проведення зачистки міста Щастя від проукраїнськи налаштованих жителів, якщо вони, звичайно, його візьмуть", - пояснив Корнияка.