У "ЛНР" створюють батальйон, завданням якого може бути зачистка проукраїнських жителів

Про це заявив прес-офіцер штабу АТО в секторі "А" Володимир Корніяка, повідомляє 112.ua.

"Ми отримали інформацію, що в Луганську створюється новий підрозділ - штурмовий батальйон "Щастя", загальною чисельністю до 500 чоловік. Основу формування становлять бойовики незаконних військових формувань, які брали участь у бойових діях в районі міста Дебальцеве", - сказав він.

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За словами Корніяки, особовий склад підрозділу бойовиків оснащений новими бронежилетами, тепловізорами, приладами нічного бачення і сучасним стрілецьким озброєнням.

"За попередніми даними, його основним завданням може бути проведення зачистки міста Щастя від проукраїнськи налаштованих жителів, якщо вони, звичайно, його візьмуть", - пояснив Корнияка.