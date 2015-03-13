Підрозділи бойовиків на Донбасі на 80% складаються з російських найманців – штаб АТО
Понад 80% особового складу незаконних збройних формувань на Донбасі становлять російські найманці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«За оперативною інформацією, триває інтенсивна бойова підготовка підрозділів російсько-терористичних військ. Команди інструкторів укомплектовані російськими громадянами, як кадровими офіцерами, так і найманцями, які мають значний досвід служби у збройних силах РФ і участі в бойових діях», - зазначив він.
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За його словами, лише 15-20% бойовиків – українці.
«За даними розвідки, станом на 12 березня у складі незаконних збройних формувань приблизно 15-20% бойовиків мають українське громадянство, решта – російські найманці», - наголосив Лисенко.