Полонені військові два дні поспіль шукають під завалами аеропорту Донецька тіла "кіборгів" (фото)

Українські військові, які знаходяться у полоні бойовиків "ДНР", вже другий день поспіль розбирають завали в аеропорті Донецька.

Як передає "Сегодня", бійці кажуть, що впізнають загиблих "кіборгів" за одягом. Вчора, в перший день роботи, вдалося витягти з-під завалів 7 тіл загиблих - за допомогою "болгарки" та мотузки.

Як повідомлялося раніше, бойовики заявили, що знайшли під завалами Донецького аеропорту вже 30 тіл "кіборгів".

"У цілому на території аеропорту від учора знайдено не менше 30 тіл загиблих українських військових. Вони будуть направлені в морг, зараз почнеться робота з розшуку їхніх родичів", - заявили у так званому "міноборони ДНР".