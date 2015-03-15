Позачерговий "гумконвой" із Росії прибув до кордону з Україною

Позачергова автомобільна колона МНС Росії з "гуманітарною допомогою" для Донецької та Луганської областей проходить митне оформлення на державному кордоні.

Як пише РИА Новости, про це повідомив журналістам заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях (НЦУКС) МНС Росії Олег Воронов.

Перед кордоном колонна розділилася на дві частини. "Одна з них прибула на прикордонний пункт пропуску "Донецьк", друга - на "Матвіїв Курган", де почалися митне оформлення вантажів і прикордонний контроль", - сказав він.

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"Із пункту пропуску "Матвіїв Курган" автомобілі вирушать у Донецьк, а з пункту пропуску "Донецьк" - Луганськ", - додав Воронов.

Як запевняють у МНС РФ, більше 80 машин везуть у Донецьк і Луганськ понад 700 тонн "гуманітарних вантажів", серед яких мінеральні добрива і насіння для проведення весняних польових робіт, а також будматеріали для проведення ремонту пошкоджених будівель.