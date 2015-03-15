Росія сьогодні збирається відправити ще один позаплановий "гумконвой"

"В Ростовській області сформована друга додаткова гуманітарна колона МНС Росії для Донбасу і вона готова до відправки", - сказано в повідомленні МНС.

Читайте такожУ Росії заявили, що "позаплановий гумконвой" для Донбасу готовий до відправлення

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Раніше УНІАН повідомляв, що Україна не давала згоди на в'їзд чергових російських "гумконвоїв" 4 і 7 березня.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.