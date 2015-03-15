Бойовики посилили вогонь у Луганській області - Москаль

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль констатує посилення за вчорашню добу вогневої агресії бойовиків проти контрольованої Україною Луганської області.

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Москаля, порівняно з початком поточного тижня вогнева агресія бойовиків проти контрольованої Україною території області зросла.

За даними Москаля, вчора і сьогодні вночі бойовики продовжували обстріл по кількох напрямах території області.

Бойові дії йшли поблизу селища Троїцьке (Попаснянський район), де протягом ночі лунали вибухи мінометних мін; обстріл опорних пунктів українських силовиків продовжується і зараз (станом на 11.30).

Читайте такожНа Донбасі воюють понад 43 тисячі бойовиків і російських військових - штаб АТОКрім того, на автодорозі "Бахмутка" між с. Жолобок, окупованим російськими військами, і 29-м блокпостом періодично спалахували перестрілки із застосуванням гранатометів. Обстріл з автоматичної зброї зафіксований також на околиці Кримського (поблизу колишнього 31-го блокпоста) і в Трьохізбенці в Новоайдарському районі.

У решті традиційно «гарячих точок» області було тихо, тут продовжується відновлення пошкоджених систем життєзабезпечення, зазначив Москаль. У Новотошківці після учорашнього аварійного відключення електроенергії знову подали світло, центральна вода є в більшій частині селища. У Станиці Луганській, Кримському, Золотому, Гірському, Нижньому, Світличному працюють всі комунікації. Без електроенергії в Луганській поки що залишається Троїцьке, а без газопостачання - Трьохізбенка.