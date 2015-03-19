На Донеччині дві людини підірвались на міні

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Донецькій області.

«В лікарню м. Селидова були доставлені тіла двох чоловіків з мінно-вибуховими травмами. Правоохоронці встановили особу одного із загиблих - це 39-річний мешканець с. Невельського. Особа другого встановлюється», - йдеться у повідомленні.

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За даними міліції, трагедія трапилася 18 березня близько 13.30 на полі села Невельського: автомобіль, в якому знаходилися потерпілі, наїхав на міну.

Зазначається, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за п.5 ч.2 ст.115 «Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб» Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.