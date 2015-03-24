На Луганщині за 200 кілометрів від лінії зіткнення диверсійна група обстріляла військову частину - Москаль

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, сьогодні о 3.30 у Міловому (на контрольованій Україною частині Луганської області) невстановлені особи обстріляли військову частину. Постріл було здійснено з ручного протитанкового гранатомета по армійській вантажівці, в якій була несправна техніка для протиповітряної оборони. Внаслідок вибуху протитанкової гранати автомобіль було пошкоджено. Поранених або загиблих в результаті диверсійного акту немає.

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"Мілове знаходиться на півночі Луганщини приблизно за 200 кілометрів від лінії розмежування вогню, - повідомляє керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль. – Тут не велися бойові дії, однак райцентр стоїть фактично на кордоні з Російською Федерацією. Очевидно, саме звідти в Мілове й пробралася розвідувально-диверсійна група, щоб знищити техніку наших військових", - зазначає Москаль.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Луганщині підірвався автомобіль з мирними мешканцями.