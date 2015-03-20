На Луганщині підірвався автомобіль з мирними мешканцями

"Сьогодні після обіду поблизу с.Молодіжне Попаснянського району на фугасі підірвався легковик «Нива» з кількома мирними мешканцями", - сказано в повідомленні на сайті голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Ця місцевість окупована так званою ЛНР, тому вибухівка, найвірогідніше, була закладена бойовиками, повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Жінка, що сиділа поруч із водієм, змогла потрапити на контрольовану Україною територію та повідомити про вибух у Попаснянський райвідділ міліції. Доля водія невідома.

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Москаль також наголошує, що ситуація на Луганщині загострюється.

"Протягом ночі й сьогоднішнього ранку позиції українських військових неодноразово обстрілювалися, причому, не тільки зі стрілецької зброї, але й з артилерії. Найгарячіші точки – Трьохізбенка, Станиця Луганська (де, як уже повідомлялося, вчора увечері відбулося бойове зіткнення, в ході якого підірваний міст через Сіверський Донець), Троїцьке, Кримське, Попасна, а також автодорога Бахмутка", - сказано в повідомленні.

Раніше у прес-центрі АТО підтвердили інформацію голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля про спроби бойовиків закріпитися у Станиці Луганській, однак заявили, що ці спроби були невдалими.