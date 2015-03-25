У штабі АТО немає інформації про дії "Правого сектора" - вони не належать до МО або МВС - Лисенко

Про це УНІАН повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.

«У нас немає такої інформації, наші рубежі там (навколо Маріуполя - УНІАН) досить укріплені», - сказав Лисенко, додавши, що «там оборона систематизована і має ресурс».

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Як повідомляв раніше УНІАН, за інформацією бійців ДУК "Правий Сектор" керівництво сектора "М" дало наказ добровольчим батальйонам піти з зони АТО.

Командир 8 окремої роти "Правого сектора" Андрій Червень розповів про те, що ним дано наказ покинути Широкіно до 27 березня та до 1 квітня покинути зону проведення АТО. За його словами, в наказі зазначено, що повинні вийти всі підрозділи, які не входять до складу ВСУ і Нацгвардії. Андрій Червень сказав, що він не може не підкоритися наказу.

Начальник штабу 8-ї окремої роти ДУКа "Правого Сектора" "Аратта" Артем Луцак, псевдо "Доктор" підтвердив дану інформацію. Він заявив, що Андрію Червню був поставлений ультиматум, про те, що або ДУК "Правий сектор" "лягає під будь-яку офіційну структуру, або залишає зону АТО", - сказав він. На даний момент за словами Артема Луцак бійці "Правого сектора" відходять з "червоної зони" на базу.

Прес-офіцер сектору «М» Олег Сушинський добровольцям запропоновано написати рапорти і вступити в офіційні підрозділи сил АТО, в іншому випадку запропоновано покинути зону бойових дій. "Вони хочуть воювати. Але так не можна. Є цивільні люди, є військові. Якщо вони вважають себе професіоналами - нехай вступають офіційно", - сказав він.